От постоянных обстрелов Харькова со стороны российской армии страдают не только горожане, но и обитатели подводного мира. Как выяснила "Страна", в харьковском дельфинарии, несмотря на обстрелы, продолжают жить белуги и дельфины.

"У нас здесь живут две белуги — Снежка и Пломбир. И три дельфина: Бьюти и Зевс, у них есть малыш. Имя ему еще не дали. В Одессе во время войны тоже родился дельфинёнок, его назвали Виктори (Победа — Ред.). Нам с женой нравится имя Масара, что тоже переводится, как победа, но с японского", — рассказал "Стране" сотрудник дельфинария Владислав.

По словам Владислава, эвакуировать животных фактически невозможно.

"Основная сложность в том, чтобы перевезти дельфинов — малыш. Он ест фактически каждый час. А для белуг нужен специальный кран, которых не так уж и много в Украине, нужны средства на строительство новой транспортной ванны, потому что они очень выросли с того момента, как приехали", — сказал он.

Также Влалислав сообщил, что пока полноценно открыть дельфинарий невозможно из-за постоянных обстрелов.

"Мы пока не можем открыть дельфинарий, потому что у нас зона боевых действий, но мы хотим запустить персональные услуги, например, плаванье с дельфинами или экскурсии по океанариуму. Но главное - безопасность. Хотелось бы, чтобы были средства, потому что очень дорого поддерживать качество воды, закупать еду. Недавно купили только рыбы на 150 тысяч гривен", — отметил Владислав.

Кроме этого, сотрудники дельфинария рассказали, что находили на дне бассейна осколки от снарядов после бомбежек города.

"Дельфины очень чувствительны, все вибрации от взрывов чувствуют под водой. По ним можно было вычислять, когда начинают бомбить город. Учуяв опасность, они задерживают дыхание и тут же уплывают на дно бассейна. Через 15 минут выныривают, вдыхают, а потом снова возвращаются на дно", — сказал Владислав.

Подробнее о том, что происходит в городе, "Страна" рассказывала в своем репортаже из Харькова.

Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что обстрелы областного центра усилились, но в город вернулась почти половина жителей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал харьковчан вывозить детей из города.