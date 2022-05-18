В сети появилось видео, как выглядит город Рубежное в Луганской области, которое постоянно в последнее время обстреливают оккупационные войска.

Видео снято с дрона с высоты птичьего полета. На нем видно, что почти все дома повреждены. Многие просто уничтожены до основания, у многих - нет части крыши или выбиты окна. На видео видно, что после некоторых ударов еще даже не потухли пожары.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.