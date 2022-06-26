26 июня в Украине идет уже 123-й день войны с Россией.

Вчера Украина с утра подверглась массированной ракетной атаке. Армия РФ выпустила полсотни ракет по Житомирской, Львовской, Черниговской области, а вечером - по Ровенской и Днепропетровской области.

Также вчера власти официально заявили, что ВСУ вышли из Северодонецка и его пригородов.

Подробнее о том, что было читайте в итогах за 25 июня.

Ниже хроника событий за сегодняшний день. Материал обновляется.

26 июня

12.23 Взрывы на Волыни не подтвердились, заявили в Областной военной администрации в комментарии журналистам.

12.21 Белорусские ресурсы сообщают о том, что российская авиация все ещё находится в небе над Беларусью.

Значит, возможны новые удары по Украине.

12.20 Известный активист, глава существующего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин опровергает заявления представителей украинской власти о том, что у Украины не отберут статус кандидата в ЕС в случае, если Киев не выполнит выставленные Еврокомиссией условия.

Он упоминает заявление вице-премьера Ольги Стефанишиной о том, что Евросовет не будет отзывать статус кандидата в случае невыполнения предварительно озвученных требований. Между тем, Шабунин обращает внимание на пункт 12 решения Еврокомиссии о статусе кандидата в члены ЕС, где говорится, что возможен "откат решения о статусе или дальнейших шагах в случае, если Украина нарушит свои обязательства и/или начнет отмену проведенных ранее европейских реформ".

По мнению Шабунина, Банковая не хочет выполнять требование Евросоюза по назначению победителя конкурса на руководителя САП Александра Клименко и обвиняет "худшую часть Офиса президента" в намерении "сорвать вступление в ЕС ради возможности воровать наши и западные деньги".

Отметим, что в последнее время советник главы Офиса президента Алексей Арестович выступил с рядом резких заявлений против активистов.

12.09 В Харькове слышны взрывы.

12.07 Нардеп Гончаренко призывает сегодня киевлян реагировать на воздушные тревоги. Особенно тех, кто проживаниям в правительственном квартале на Липках.

12.04 Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил два взрыва в районе Черкасс.

Подробности скажет позже.

11.58 Сегодняшние обстрелы Киева - это сигнал саммиту G7, который сегодня стартовал в Баварии. Так видит ситуацию экс-премьер Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

"Трудно расценивать сегодняшние ракетные удары по жилым кварталам Киева иначе, как как преднамеренную эскалацию", - пишет он в Facebook.

О том, какими проблемами будет озабочен саммит G7, мы писали ранее.

11.57 Нацгвардия Украины публикует видео боев за Рубежное - город в Луганской области, за который шли бои с марта по май.

Сейчас город захвачен российскими войсками и "ЛНР".

11.53 Арестович предупредил, что сегодня Киев могут обстреливать целый день.

"Весь день могут работать по Киеву. Не говоря уже о других городах", - написал Арестович.

11.52 Киев сегодня утром обстреляли с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х101, которые могут летать на расстояние до 5,5 тысяч км.

Бомбардировщики взлетали из Астрахани. Пуск ракет происходил над Каспийским морем, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

11.51 Спасательные работы в киевской многоэтажке, разрушенной попаданием ракеты сегодня утром, столкнулись с проблемами, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Осложняется ситуация тем, что есть достаточно большое задымление, и пожарные, учитывая людей (под завалами - Ред.), не хотят сильно заливать там водой, потому что люди могут также погибнуть от большого количества воды. То есть, там много осложнений таких, но делается все максимально, в частности, спасателями, чтобы всех быстро спасти", - сказал Кличко.

11.48 Видео взрывов в Черкассах.

11.45 Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о двух мощных взрывах на южных окраинах Киева.

Официальной информации пока нет.

11.43 Нардеп Гончаренко пишет о 6-7 взрывах в Киевской области.

11.40 Телеграмм-каналы публикуют фото дыма над Киевом (по другим данным, в Киевской области), который поднимается после сообщений о взрывах.

11.35 Пишут о взрывах в Черкассах.

11.29 Пишут о сильных взрывах в Киеве.

11.28 Ресурс "Беларуский Гаюн" сообщает о пусках ракет по Украине из воздушного пространства Беларуси - из Мозырского района. Запуск осуществлялся с самолетов Ту-22.

11.26 Перед лидерами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, которые соберутся на саммит G7 в Баварии, стоит сложная и противоречивая задача относительно выработки политики в отношении войны в Украине, пишет ВВС в своей редакторской колонке.

Члены G7 стремятся продемонстрировать единство и решимость в противостояние России. Но в последние месяцы западный альянс проявлял признаки напряжения и усталости.

Появились голоса — особенно во Франции, Германии и Италии, которые задаваться вопросом - не лучше ли прекратить войну, даже если это произойдет за счет того, что Украине придется уступить территорию?

Недавний общеевропейский опрос общественного мнения показал, что некоторые избиратели поставили решение кризиса стоимости жизни выше наказания России.

У Великобритании, Польши и трех прибалтийских государств - совершенно противоположная позиция.

Таким образом, ожидается, что лидеры G7 попытаются послать сигнал Путину о том, что Запад обладает стратегическим терпением, чтобы продолжать свою поддержку Украины, даже если он столкнется с внутриполитическим давлением внутри страны со стороны избирателей, обеспокоенных ростом цен.

Проблема для лидеров G7 заключается в том, что они также сталкиваются с сильным внутренним давлением.

Стремительно растущие цены на топливо и продукты питания вызывают голод и беспорядки во всем мире. И некоторые страны указывают пальцем на Запад как на виновника всего этого.

Многие страны глобального Юга не разделяют опасений Запада по поводу российского вторжения в Украину.

Они рассматривают конфликт как европейскую войну и, похоже, их не трогают аргументы Запада о том, что Владимир Путин действует как колониальный агрессор. И они винят западные санкции — так же, как и российское вторжение — в росте цен на газ и нефть, а также в огромном дефиците пшеницы и удобрений.

Так что, с одной стороны, западные лидеры должны продемонстрировать решимость и дальше поддерживать Украину, а с другой, они должны продемонстрировать готовность исправить глобальные экономические потрясения.

Один высокопоставленный американский чиновник так охарактеризовал эту дилемму: "Как нам максимально навредить путинскому режиму? Как нам свести к минимуму последствия для остального мира?", пишет ВВС.

11.25 Женщина уехала из Северодонецка в Киев, спасаясь от войны. Но по дому, где она поселилась, сегодня ударила ракета.

11.14 Фото из детского сада и гаражей в Киеве, которые пострадали от прилёта.

11.10 Сообщается о взрывах в Волынской области. Информация пока официально не подтверждена.

11.08 После захвата Северодонецка российские войска сосредоточили усилия на захвате Лисичанска.

Удары с воздуха наносились по самому Лисичанску, а также Белой Горе (посёлок к югу от Лисичанска), существенные разрушения отмечаются и в соседних населенных пунктах, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Разрушений очень много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и так далее", - приводит слова Гайдая пресс-служба администрации.

После отвода подразделений ВСУ противник закрепился в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.

11.06 Видео садика куда был прилёт.

Само здание садика пострадало частично, ракета ударила в 20 метрах от здания детского сада.

Разрушено несколько гаражей которые находились неподалёку.

Образовалась воронка диаметром 7-10 метров.

11.03 Из-под завалов дома в Киеве спасатели вытащили ещё одного мужчину. Он живой. Его доставят в госпиталь.

11.02 Свежая сводка британской военной разведки говорит о том, что, судя по имеющейся информации, большая часть украинских войск выведена из Северодонецка. Это стало следствием того, что в апреле Россия отказалась от ранних целей своей военной кампании по захвату большей части территории Украины и сосредоточилась на одном направлении - донбасском.

Британцы признают захват Северодонецка "значительным достижением в рамках этой более узкой цели".

Северодонецк называется крупным индустриальным центром, занимающим стратегическую позицию в регионе Северского Донца.

Однако он - только одна из целей, которые стоят перед Россией, чтобы можно было говорить о полном контроле над Донбассом.

Далее предстоит наступление на Краматорск и обеспечение всех логистических путей к Донецку, заключает британская разведка.

11.02 Удар по Киеву был нанесен из региона Каспийского моря, известен и тип ракет, сообщил спикер Командования Воздушных сил ЗСУ.

10.56 Девочка, которую достали из под завалов, не получила тяжёлых ранений, говорит ее бабушка.

10.55 По данным Антона Геращенко, на данный момент от ракетного удара по жилому дому в Киеве, пострадал 5 человек и один погиб.

4 квартиры полностью разрушены.

10.40 Пишут, что это последствия одного из первых ударов ракетами из американского РСЗО Himars. Район Изюма.

Украинские телеграмм-каналы пишут, что удар был по командному пункту российской армии.

Российские телеграмм-каналы пишут, что прилет был по госпиталю.

10.38 Россиянку Екатерину Волкову вытащили из-под завалов дома в Киеве, куда попала российская ракета.

10.35 Паспорт россиянки, которая остается под завалами дома в Киеве после ракетного обстрела.

Ее имя - Волкова Екатерина Александровна, она из Москвы.

Семилетняя дочь Екатерины сейчас госпитализирована.

10.23 Ночью обстрелу подверглись жилые районы Харькова, в частности, Немышлянский и Холодногорский районы.

Харьковская ОВА отмечает, что поражена только гражданская инфраструктура. Из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи.

Около 23:00 ракета попала в двухэтажное здание Холодногорского района Харькова. Два человека со взрывными травмами госпитализированы.

После полуночи в Немышлянском районе обстреляно лечебное учреждение. Повреждены крыша, технический этаж, операционная на 7 этаже и перекрытие 6-го этажа в рентгенкабинете. Пострадавших нет.

10.21 Кадры спасения 7-летней девочки из-под завалов дома в Киеве.

10.19 После обстрела дома в Шевченковском районе Киева пострадали пять человек, сообщает Нацполиция.

10.18 На контракт в армию в России хотят принимать сразу со школьной скамьи.

В Госдуме готовится законопроект, по которому воинская служба по контракту будет предлагаться выпускникам средних школ, поступающим на военную службу.

Таким образом, контрактная служба будет предлагаться тем, кто еще не имеет никакой военной подготовки.

Как набирают контрактников для войны в Украине - мы рассказывали здесь.

10.14 Женщина, которую зажало бетонной плитой в Киеве после ракетного удара - гражданка России, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, ее паспорт выбросило из дома взрывной волной.

10.11 Российские СМИ пишут, что Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в "спецоперации" в Украине.

Не исключено, что Шойгу действительно прибыл на оккупированную территорию Украины. Хотя прямо этого пока не сообщается.

Минобороны РФ заявило, что Шойгу посетил командные пункты российской военной группировки, задействованной в "спецоперации".

10.04 В МИД Испании накануне саммита НАТО в Мадриде заявили, что вопрос вступления Украины в Альянс там рассматриваться не будет.

И, судя по фразе, он пока вообще не рассматривался военным блоком.

"Это никогда не обсуждалось за столом (переговоров - Ред.), и сейчас этого нет", - сказал министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Pais.

9.52 Лидеры стран "Большой семерки" сегодня на саммите в Мюнхене могут согласовать запрет на импорт российского золота.

Как пишет Reuters, но даже если не согласуют, такое решение в одностороннем порядке уже во вторник объявит минфин США.

Также есть данные, что к "золотым" санкциям против РФ присоединятся Япония, Британия и Канада.

Они не коснутся уже купленного у России золота. Reuters уточняет, что после вторжения в Украину многие западные компании и так отказались от закупок драгоценного металла у РФ.

Ежегодно Россия производит около 10% золота, добываемого в мире. Ее золотые запасы утроились с 2014 года.

9.50 По Харькову сегодня ночью также били ракетами. Местные паблики публикуют фото разрушенного медицинского комплекса на Салтовке.

9.46 Обломки ракеты, которая ударила по Шевченковскому району Киева.

Их сейчас собирают и изучают военные.

9.40 Российские телеграмм-каналы публикуют видео с территории завода «Азот» в Северодонецке. Украинские войска оттуда ушли вчера-позавчера. Сейчас территория контролируется противником.

9.36 Подтверждается гибель одного человека в Киеве в жилом доме после ракетного обстрела. Первые комментарии спасателей - на видео.

9.35 К трем погибшим в городе Сарны Ровенской области добавился четвертый.

Тело нашли под завалами объекта, в который вчера вечером попала российская ракета, сообщил губернатор Виталий Коваль.

Все погибшие - мужчины от 30 до 51 года.

9.34 Ещё фото с места прилёта в Киеве. На одном из них - осколки ракеты.

9.30 Фото и видео дома в Шевченковском районе Киева, куда ударила сегодня утром российская ракета.

Отметим, что рядом находится военный завод "Артем", куда в апреле уже был прилет.

9.26 Антон Геращенко сообщает, что мать спасенной под завалами дома в Киеве девочки придавило бетонной плитой.

Женщина жива, хоть и стонет от боли, добавил советник главы МВД.

9.24 Борис Джонсон пригласил Владимира Зеленского с официальным визитом в Британию в октябре, пишет газета Sunday Times. Возможна организация встречи с королевой.

С момента начала вторжения украинский президент не покидал пределов страны не совершал иностранных визитов.

И, если он изменит этому правилу, то это может означать, что в октябре боевых действий уже не будет. Либо они пойдут на спад.

9.17 Журналистов пустили к месту прилёта в Киеве. Первые видео.

9.10 Кличко уточнил, что девочке, которую достали из-под завалов дома в Киеве, 7 лет. Сейчас пытаются спасти ее маму.

9.02 Кличко на месте ракетного удара в Киеве.

9.01 Фото девочки, пострадавшей во время ракетного удара по многоэтажке в Киеве.

Ее отец предположительно погиб, по словам советника глав МВД Геращенко.

8.55 МВД публикует фото дома, в который сегодня утром попала российская ракета.

8.52 Судя по всему, есть первый погибший после ракетного удара по Киеву.

Только что из под завалов дома в Шевченковском районе вытащили тело мужчины без признаков жизни.

"Предположительно, это отец спасённой только что девочки", - сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

8.49 ГосЧС публикует первые кадры из горящего дома в Киеве после удара российской ракеты.

8.48 Нардеп Алексей Гончаренко публикует фото дома в Шевченковском районе Киева, куда попала российская ракета.

8.33 Геращенко уточняет, что второе попадание в Шевченковском районе - в детский сад на улице Половецкой.

По его словам, сейчас вместо детской площадки воронка в 7 метров.

8.29 Кличко прокомментировал ракетный обстрел в Шевченковском районе Киева.

Мэр сейчас на месте происшествия.

"На данный момент госпитализировано два человека, критической угрозы их жизням нет под завалами еще находятся люди, спасатели слышат их голоса, работы по разбору завалов продолжаются. Погибших на данный момент нет",- заявил Кличко.

На месте также советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, есть также попадание в здание детского сада.

8.20 В доме Шевченковского района столицы, куда прилетела ракета, повреждены 7, 8 и 9 этажи.

Продолжается пожар. Есть пострадавшие, сообщили в ГосЧС.

8.13 Сегодня над территорией Киевской области ПВО сбили российскую ракету.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, обломки ущерба не причинили.

8.05 Британия выделит Украине 525 миллионов долларов через Всемирный банк, сообщил премьер Борис Джонсон.

Накануне Евросоюз одобрил Украине помощь в 9 миллиардов евро.

8.00 Советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что ракетой снесло несколько верхних этажей 9-этажного дома в Шевченковском районе Киева.

7.54 На месте попадания по жилому дому в Киеве продолжается пожар, сообщают "Стране" очевидцы.

Спасатели говорят, что обвалилось несколько верхних этажей. Поэтому туда затруднен доступ для тушения.

7.50 Россия прислала в Украину бронепоезд "Енисей", пишут военные телеграм-каналы.

7.41 Нардеп Гончаренко пишет, что по Киеву и области сегодня утром было выпущено 14 ракет.

Официально эту информацию пока не подтверждали.

7.31 The New York Times пишет, что поставки оружия и обучение украинской армии координируют сотрудники ЦРУ и спецназа США.

Они работают по всей Европе и в том числе - в Украине, хотя официально этого не признается.

В Украине американцы занимаются передачей "огромных объемов" разведданных.

Также в Украину периодически ездят "командировочные" из США и ряда других стран для военных консультаций. Уточняется, что на передовой они не появляются.

Ранее Байден заявлял, что американских военных с началом конфликта в Украине не будет.

NYT сообщает, что российская разведка в курсе деятельности американцев на территории Украины.

7.27 Воздушная тревога окончена по всей Украине, за исключением Луганской области.

7.26 Одну из ракет, летевших сегодня на Киев, удалось сбить. Есть видео, как она падает.

7.25 Сводка украинского Генштаба на утро 26 июня.

Ключевое из утренней сводки Генштаба - основные усилия противник сосредоточил на окружении Лисичанска и попытках проникнуть в город.

Наносятся авиаудары по южным предместьям Лисичанска.

Также идут обстрелы по всей линии фронта. В Черном море насчитали два носителя ракет "Калибр".

7.09 Тем временем Байден прилетел в Мюнхен, где пройдет саммит лидеров "Большой семерки".

Там его встретили в баварских национальных костюмах.

После встречи G7 президент направится в Мадрид на саммит НАТО.

7.02 В двух домах Шевченковского района Киева эвакуируют жильцов после "прилета", подтвердил Кличко.

6.50 Советник главы МВД Антон Геращенко публикует видео летящей по Киеву ракеты.

6.48 Как минимум один жилой многоэтажный дом пострадал, сообщают очевидцы. Там идет пожар.

6.40 Кличко заявил, что прилеты были в Шевченковском районе Киева. Там прозвучало несколько взрывов.

6.38 По данным нардепа Гончаренко, после прилетов в Киеве есть раненые.

6.36 В Киеве поднимается дым от взрывов. Прилеты в черте города.

6.31 Нардеп Алексей Гончаренко сообщил о четырех взрывах в Киеве.

6.30 Вся подконтрольная территория Украины слушает сирены воздушной тревоги.

6.28 Жители Киева рассказывают в соцсетях о пролете нескольких ракет и двух взрывах.

В городе объявлена воздушная тревога.