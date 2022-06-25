Оккупанты утром 25 июня выпустили по Украине не менее 50 ракет. Они обстреляли Житомирскую, Черниговскую и Львовскую области. Оккупанты массировано обстреливали военные объекты в разных частях Украины.

Об ударах по Житомиру сообщил мэр города Сергей Сухомлин. Он заявил, что рядом с городом обстреляли военные объекты. Об этом мэр сказал в своем видеообращении.

Суммарно по городу ударило 24 ракеты, стреляли российские самолеты с территории Беларуси.

Ночью был ракетный удар еще по Черниговской области в районе села Десна, где находится центр подготовки украинских военных. Об этом сообщает оперативное командование "Север". Там уточняют, что туда прилетело 20 ракет противника. Предварительно без потерь, но подробности еще уточняют.

Скриншот: Telegram/ОК Північ

Также сегодня утром обстреляли и Львовскую область, сообщил губернатор Максим Козицкий.

Четыре ракеты ударили по Яворовскому району (там находится международный военный полигон). Еще две ракеты сбили.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.