Главы МИД стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором Россию призвали разблокировать украинские порты и пообещали и дальше поддерживать Украину.

Заявление опубликовано на сайте МИД ФРГ. Оно прозвучало накануне саммита стран G7 26-28 июня.

В частности в нем говорится следующее:

- В ответ на заявления РФ о санкциях в G7 заявляют, что санкции включают исключения, которые позволяют продовольственным и сельхозтоварам из РФ попадать на мировые рынки.

- Война России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины.

- Министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и действия с угрозами и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

- Страны G7 продолжат оказывать Украине поддержку, в том числе военную, пока это будет необходимо;

- Страны G7 приветствуют решение по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Напомним, что на саммите "Большой семерки " (G7) 26-28 июня обсудят возможность дипломатического решения по прекращению войны в Украине.

Также мы писали, что США и страны "Большой семерки" сейчас совместно разрабатывают новый пакет санкций против России.