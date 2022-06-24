На саммите "Большой семерки" (G7) обсудят возможность дипломатического решения по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил журналистам в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"В частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет", - сказал Блинкен.

Напомним, и ранее в США заявиляли, что война должна закончиться переговорами.

Вместе с тем, Макрон говорил, что Украина должна вести переговоры с Россией.

Также ранее Арахамия рассказал, почему приостановлены переговоры с РФ и что нужно для их возобновления.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.