На саммите G7 обсудят дипломатические решения для окончания войны в Украине - Блинкен
На саммите "Большой семерки" (G7) обсудят возможность дипломатического решения по прекращению войны в Украине.
Об этом заявил журналистам в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"В частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет", - сказал Блинкен.
Напомним, и ранее в США заявиляли, что война должна закончиться переговорами.
Вместе с тем, Макрон говорил, что Украина должна вести переговоры с Россией.
Также ранее Арахамия рассказал, почему приостановлены переговоры с РФ и что нужно для их возобновления.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.