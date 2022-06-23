В российской Государственной думе призвали к удару по посольству США в Киеве из-за поставок Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщают российские СМИ.

По его словам, в связи с поставками тяжелого вооружения Москве необходимо принимать ответные меры, среди которых может быть удар по району украинской столицы, где расположено посольство США.

Также Швыткин высказал мнение, что поставками РСЗО HIMARS США "приближают третью мировую войну".

Сегодня появилось сообщение, что США готовят новые поставки Киеву РСЗО HIMARS. Американские СМИ рассказали, что Вашингтон объявит о пакете помощи Украине на 500 миллионов долларов, в который войдут РСЗО HIMARS и артиллерийские боеприпасы.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.