США сегодня объявят о новом пакете помощи Украине максимум на 500 миллионов долларов,.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По информации издания, этот пакет помощи будет состоять из РСЗО HIMARS и артиллерийских боеприпасов.

Отметим, что первая партия РСЗО HIMARS уже прибыла в Украину, о чем сообщил министр обороны Алексей Резников.

А вот поставки вооружения из США по ленд-лизу еще не начались.

Ранее постпред США в НАТО рассказала о сложностях с поставкой Киеву вооружений: "Запросы быстро меняются".

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.