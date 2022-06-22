Контрбатарейный радар AN/TPQ-36, который США обещали поставить Украине в конце мая, уже на службе Вооруженных сил Украины. Видео с американской техникой публикуют Telegram-каналы.

На видео видно, что радар стоит в поле, его приемник крутится, пытаясь обнаружить сигнал от оружия.

Система предназначена для обнаружения минометных расчетов противника, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

О передачи этих радаров в Соединенные Штаты Америки заявили 19 мая. Радары должны были поставить в рамках пакета помощи на 100 млн долларов.

Ранее мы рассказывали, что Словакия, еще в апреле пообещавшая отдать Украине советские военные самолеты, выдвинула условие для этого. Она передаст 12 истребителей МиГ-29 Украине только после того, как Польша и Чехия согласятся защищать ее воздушное пространство.

Также "Страна" писала, что генеральный секретарь Североатлатнического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. новый пакет военной помощи Украине предусматривает переход на оружие НАТО. Это гарантирует большую совместимость украинской армии и сил альянса.