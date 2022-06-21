Словакия, еще в апреле пообещавшая отдать Украине советские военные самолеты, выдвинула условие для этого. Она передаст 12 истребителей МиГ-29 Украине только после того, как Польша и Чехия согласятся защищать ее воздушное пространство.

Об этом сообщил Business Insider.

"Хотя Словакия маленькая страна, она рано и активно поддержала соседнюю Украину. Помимо другого оружия на сумму более 150 миллионов евро, Словакия также передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300. Чтобы в результате Словакия не осталась незащищенной, Германия, Нидерланды и США в настоящее время разместили в этой стране НАТО в общей сложности четыре ракетных комплекса Patriot. В ходе аналогичного обмена самолетами Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29, а ее воздушное пространство будет защищено Польшей и Чехией", - написало издание.

По информации издания, защита со стороны соседей нужна будет Словакии до тех пор, пока она не получит купленные у США 14 самолетов F-16. А поставка последних задерживается.

Ранее мы рассказывали об условиях Словакии по передаче танков Украине - по этому поводу у нее возник конфликт с Германией.

В начале июня мы писали, что в Болгарии опровергли сообщения о передаче Украине 14 истребителей СУ-25.