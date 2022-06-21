Германия и Словакия два месяца торгуются из-за военной помощи Украине, что затягивает поставки.

Об этом пишет Buisness Insider.

По данным издания, Словакия собиралась передать Украине 30 танков Т-72 на условии, что получит взамен от Германии новые Leopard 2A4.

При этом Германии на равноколичественный обмен не согласна, и за 30 советских танков готова отдать лишь 15 немецких.

Словакия же на такие условия не согласна, ведь такого количества для нужд обороны не хватит.

Напомним, ранее Словакия передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300.

После этого Германия, Нидерланды и США разместили в Словакии 4 комплекса Patriot.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.