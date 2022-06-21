Словакия и Германия не могут договориться по поводу танков. Поставка 30 Т-72 Украине оказалась под угрозой
Германия и Словакия два месяца торгуются из-за военной помощи Украине, что затягивает поставки.
Об этом пишет Buisness Insider.
По данным издания, Словакия собиралась передать Украине 30 танков Т-72 на условии, что получит взамен от Германии новые Leopard 2A4.
При этом Германии на равноколичественный обмен не согласна, и за 30 советских танков готова отдать лишь 15 немецких.
Словакия же на такие условия не согласна, ведь такого количества для нужд обороны не хватит.
Напомним, ранее Словакия передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300.
После этого Германия, Нидерланды и США разместили в Словакии 4 комплекса Patriot.
Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.