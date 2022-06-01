Болгария не поставляла Украине штурмовики Су-25 или детали к ним. Об этом сообщает болгарская газета "Труд" со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Эта информация абсолютно неверна. Все самолеты Су-25, находящиеся на вооружении ВВС Болгарии, имеются в наших соединениях. Информация неверна", - заявили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что запчасти для таких истребителей в Украину также не отправляли.

Ожидается, что министр Драгомир Заков прокомментирует эту тему после завершения заседания правительства, которое проходит в настоящее время.

Ранее "Страна" писала, что США уже сегодня, 1 июня, намерены объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $700 млн. В него войдут ракетные системы средней дальности HIMARS c боеприпасами дальностью поражения до 70 км. Украинцы заверили представителей США, что не будут запускать ракеты по территории России.

Также мы рассказывали, что по согласованию с Нидерландами Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ - "IRIS-T". С его помощью можно защитить целый город - за счет дальности действия в 40 километров.