Германия предоставит Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО Mars и еще целый ряд вооружений. Для обеспечения помощи Киеву Берлин увеличил бюджет на два миллиарда евро.

Об этом говорится на сайте правительства Германии.

Кроме того, в списке 3000 "Панцерфаустов" (одноразовые гранатометы - Ред.), 14900 противотанковых мин, 100 000 ручных гранат, 23 тысячи касок, запчасти к Миг-29, 10 тысяч артснарядов и 53 000 снарядов для зениток.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине гаубицы в ближайшие дни.

Вместе с тем, мы писали, что Словакия и Германия не могут договориться по поводу танков.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня онлайн.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.