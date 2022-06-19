Немецкие гаубицы поступят в Украину в ближайшие дни.

Об этом сообщила в эфире телемарафона посол Германии Анка Фельдгузен.

По ее словам, в течение трех-шести недель к ним добавятся HIMARS, которые поставляются совместно с Британией и США. HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские солдаты обучаются обращению с ними.

Также ближе к октябрю ожидаются современные комплексы ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц, - на данный момент они еще изготавливаются.

Напомним, 16 июня министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что три немецкие РСЗО с дальностью 84 км будут доставлены в Украину не раньше, чем через месяц.

Также "Страна" публиковала сравнение запросов Украины и предоставленного Западом оружия: более половины танков, менее шестой части РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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