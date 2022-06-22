Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российские войска приближаются к Лисичанску с юга, закрепляясь в близлежащих населенных пунктах. Город обстреливают "Гиацинты", "Пионы", танки и авиация РФ, за сутки ранено не менее трех мирных жителей.

Об этом Гайдай заявил в видеоообращении 22 июня.

По словам Гайдая, противник стягивает войска на территорию Луганской области, перебрасывая их на Тошковку, Золотое и Камышеваху.

"Переброшено огромное количество техники и людей, только в наступлении на Тошковку только "бэх" ехали 30 штук, более 10 танков, "Солнцепеки", поддержка "Пионами", "Тюльпанами" и "Гиацинтами", - сказал глава области.



Он добавил, что дата 26 июня в качестве захвата области россиянами уже не рассматривается. Напомним, что ранее эту дату называла замминистра обороны Анна Маляр.

Гайдай также объяснил, что ситуация с "Азотом" отличается от "Азовстали" - площадь "Азота" меньше, бомбоубежища, в отличие от "Азовстали", не соединены между собой. Там по-прежнему находятся мирные жители. Эвакуироваться сейчас опаснее, чем продолжать прятаться там.

Глава области рассказал, что военные удерживают в Северодонецке "промку", у них есть варианты для маневра, поэтому они смогут находиться там сколько потребуется.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.