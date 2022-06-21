В Авдеевке Донецкой области в ночь на 21 июня разбомбили школу №6. Здание обстреляли войска РФ снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом (зажигательные снаряды).

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Телеграм-канале. Также он опубликовал соответствующие фото и видео.

О пострадавших информации нет.

Вместе с тем, по словам Кириленко, это уже третья школа, которую уничтожили оккупанты в Авдеевке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Авдеевке обстреляли школу №1.

Также мы писали, что в Авдеевке не осталось ни одного целого здания.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.