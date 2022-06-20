Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Россия планирует выйти на границы Луганской области к воскресенью, 26 июня.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас идут "решающие бои" в районе Северодонецка.

"Сейчас российская армия кинула фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг. Они стремятся прорвать оборону наших войск и пытаются взять в окружение группировку наших войск, которая осуществляет оборону Лисичанска и Северодонецка", - сказала Маляр.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что Россия готовит масштабное наступление в Луганской области.

Также сообщалось, Украина перебрасывает подкрепление в район Северодонецка и Лисичанска.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.