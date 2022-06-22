Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о приближении мировой войны. По его словам, речь даже "не о секундах до противостояния".

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Соловьев Live" за 20-е июня. Выпуск программы был посвящен ситуации с Калининградом.

"Уровень деградации решений на Западе уже вызывает опасения. Это уже напоминает детей, которые взяли в руку булавку и пытаются понять, а что там в розетке. Шарахнет - и сильно. Вы реально не понимаете, что мы находимся уже не в секундах от третьей мировой войны, а уже и секунды кончились", - заявил Соловьев.

Ранее "Страна" писала, что Литва может перекрыть поставки газа в Калининградскую область РФ.

Перед этим Литва ограничила транзит товаров из РФ в Калининградскую область под руководством Еврокомиссии. На что секретарь Совета безопасности РФ Никиколай Патрушев анонсировал "чувствительный для жителей Литвы" ответ РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.