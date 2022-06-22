Литва может перекрыть поставки газа в Калининградскую область, куда уже прекращен транзит подсанкционных грузов.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова хорватского журналиста Антуна Роша.

"Газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены", - сказал он.

Официальных сообщений Литвы по этому поводу не было.

Напомним, Литва прекратила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининградскую область РФ. Губернатор региона заявил, что запрет коснется едва ли не половины грузов, ввозимых в область, в том числе угля, металлов и строительных материалов.

Кроме того, в Литве заявили, что ограничили транзит товаров из РФ в Калининградскую область под руководством Еврокомиссии.

В России в свою очередь уже пригрозили Евросоюзу разблокировать транзит в Калининград "любыми способами".

Кроме того, вчера секретарь Совбеза РФ Патрушев анонсировал "чувствительный для жителей Литвы" ответ РФ на ограничение транзита в Калининград.

А в МИД РФ заявили, что ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград будет носить "практический, а не дипломатический" характер.