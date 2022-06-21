Сегодня, 21 июня, в российский Калининград прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Там он заявил, что Россия в ближайшее время отреагирует на прекращение Литвой транзита подсанкционных грузов в регион. Об этом пишут российские СМИ.

В Калининграде Патрушев проводил совещание по нацбезопасности. В Совбезе РФ заявляли о плановом характере поездки и о том, что она не связана с введенными недавно Литвой ограничениями на транзит в Калининградскую область.

Однако в Калининграде Патрушев заявил, что "Россия в ближайшее время отреагирует на транспортную блокаду Калининграда, ответ будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы".

Отметим, Калининградская область отделена от России территориями Беларуси и Литвы, и прямое сообщение с ним есть только по морю.

Ранее мы писали о том, что в Литве заявили, что ограничили транзит товаров из РФ в Калининградскую область под руководством Еврокомиссии.

Также сообщалось, что в России пригрозили Евросоюзу разблокировать транзит в Калининград "любыми способами".

Кроме того, МИД РФ угрожал Литве "защищать национальные интересы", если не будет разблокирован транзит в Калининград.