Сейм Литвы признал принудительный вывоз граждан Украины с оккупированных территорий в Россию депортацией украинского народа. Резолюцию депутаты поддержали в четверг, 16 июня. Также они призвали мировое сообщество принять аналогичное решение и добиваться ответственности за подобные преступления, пишет Delfi.

В резолюции речь идет о том, что более миллиона украинцев были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию для уничтожения украинской идентичности. В том числе депортированы 200 тысяч детей.

Литовский сейм призывает остановить геноцид украинского народа правовыми средствами, а депортированным людям создать условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну.

"Сейм уверен, что справедливость восторжествует только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения", - говорится в резолюции.

Напомним, Госдеп США осудил депортацию украинцев и раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях Украины.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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