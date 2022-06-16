Не существует механизмов заставить Россию выплачивать Украине репарации. Ни Международный уголовный суд, ни Международной уголовный трибунал, ни ЕСПЧ не могут этого сделать.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на доклад аналитического центра "Ceasefire".

Также невозможно определить и организацию, которая могла бы присудить России выплату таких компенсаций.

Авторы доклада предположили, что создать специальный следственный орган могла бы Генассамблея ООН.

Но учитывая, что у России есть право вето в Совбезе ООН, такая идея выглядит не реализуемой.

"Разумеется, она не будет платить их по доброй воле", - делают вывод авторы доклада.

Ранее и The Wall Street Journal опубликовало статью, что Украине будет сложно получить репарации от РФ, а арестованные США международные резервы не покроют потери от войны.

Однако президент Владимир Зеленский заявил, что Россия обязана выплатить Украине репарации.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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