Россия наносит "ядерный удар" по Западу, но только растянутый - через создание различных кризисных ситуаций.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире Марка Фейгина.

"Их газовая политика последних дней об этом свидетельствует. Их ядерный удар - это создание на Западе энергетического, продуктового и миграционного кризиса. Они поняли, что нахрапом Украину взять не удастся, и теперь играют в долгую, рассчитывая на слабость Запада", - сказал Арестович.

По его словам, Кремль готов к войне на износ, и их ставка - не на победу в Украине, а на приведение Запада к такому состоянию, когда он будет готов идти на компромисс.

Ранее Арестович заявил, что Запад медлит с поставками оружия, потому что хочет ослабить позицию РФ и усадить ее за стол переговоров, а "триумф Украины им не нужен".

При этом у РФ еще остается как минимум один рычаг воздействия. Наихудшим сценарием для Европы этой зимой станет полное прекращение поставок газа из России, пишет Reuters.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.