Евросоюз обсуждает создание некой новой организации - Европейского политического сообщества. Пока непонятны ее возможные полномочия и задачи.

Об этом пишет журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Документ о создании организации уже обсудили послы стран ЕС.

"На данный момент больше вопросов, чем ответов, особенно по бюджету и добавленной стоимости", - пишет журналист.

По его словам, новое образование не заменит такие организации, как Совет Европы и ОБСЕ, и не будет "альтернативой" расширению ЕС.

Идея о создании нового сообщества уже обсуждалась публично и в Украине энтузиазма не вызвала, так как есть подозрение, что членство в нем хотят предложить Киеву как альтернативу вступлению в ЕС.

"Страна" подробно рассказывала, почему в Западной Европе скептически оценивают европерспективы Украины.

Напомним, что накануне во Франции заявили, что Украина не сможет вступить в ЕС, пока идет война.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.