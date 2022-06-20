Президент России Владимир Путин впервые за три года посетит Беларусь. Там он встретится с Александром Лукашенко.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи 20 июня в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.

Как рассказали в Москве, в белорусском Гродно Путин посетит IX форум регионов "Союзного государства", который пройдет 30 июня - 1 июля.

В последний раз Путин и Лукашенко виделись в Сочи 23 мая.

Интересно, что Гродно находится неподалёку от границы с Польшей и Литвой, которая рискует стать горячей точкой, если напряжённость вокруг блокирования российского транзита в Калининград будет возрастать.

Как писала "Страна", на выходных стало известно, что Литва прекратила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининград. Запрет касается транзита длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.

Мы также сообщали, что в ответ Россия пригрозила предпринять действия "по защите своих национальных интересов", если грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме.