Ответ России на ограничение транзита в Калининград будет в "практической, а не дипломатической плоскости".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишут российские СМИ.

По ее словам, Москва отправила ноту Литве и ЕС о необходимости "возвращения ситуации в законное русло".

"Если этого не будет сделано - ответные действия будут неизбежными", - сказала Захарова.

Напомним, ранее Литва заявила о прекращении железнодорожного транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область.

В связи с этим, глава Роскосмоса Рогозин прямо намекнул Литве, что Россия может поставить под сомнение "легитимность" границ Литвы.

Также сообщалось, что Патрушев анонсировал "чувствительный для жителей Литвы" ответ РФ на ограничение транзита в Калининград. Какой именно ответ он не пояснил, но в западных СМИ уже обсуждается военный вариант.

Кроме того, мы писали, что в начале июня в Госдуме призвали отменить признание независимости Литвы.