В МИД РФ анонсировали "практический, а не дипломатический" ответ на ограничение Литвой транзита в Калининград
Ответ России на ограничение транзита в Калининград будет в "практической, а не дипломатической плоскости".
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишут российские СМИ.
По ее словам, Москва отправила ноту Литве и ЕС о необходимости "возвращения ситуации в законное русло".
"Если этого не будет сделано - ответные действия будут неизбежными", - сказала Захарова.
Напомним, ранее Литва заявила о прекращении железнодорожного транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область.
В связи с этим, глава Роскосмоса Рогозин прямо намекнул Литве, что Россия может поставить под сомнение "легитимность" границ Литвы.
Также сообщалось, что Патрушев анонсировал "чувствительный для жителей Литвы" ответ РФ на ограничение транзита в Калининград. Какой именно ответ он не пояснил, но в западных СМИ уже обсуждается военный вариант.
Кроме того, мы писали, что в начале июня в Госдуме призвали отменить признание независимости Литвы.