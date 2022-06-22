США заявили о полной поддержке Литвы в ее конфликте с Россией из-за запрета транзита значительной части грузов в Калининград.

Об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 21 июня.

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО - постулату о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима", - сказал официальный представитель Госдепартамента на брифинге.

Как писала "Страна", 18 июня Литва прекратила транзит подсанкционных грузов в Калининград. Запрет касается длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.

В ответ на это Россия пригрозила Евросоюзу разблокировать транзит в Калининград "любыми способами". Глава комиссии Совфеда РФ по защите суверенитета Андрей Климов назвал происходящее "блокадой Калининграда" и призвал "исправить ситуацию".

Между тем посольство России в Осло передало властям Норвегии письмо от руководства треста "Арктикуголь". Послание сопровождалось нотой с просьбой сделать исключение для поставок грузов в российские поселения на Шпицбергене.