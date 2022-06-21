Посольство России в Осло передало властям Норвегии письмо от руководства треста "Арктикуголь". Послание сопровождалось нотой с просьбой сделать исключение для поставок грузов в российские поселения на Шпицбергене.

Об этом заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире российского телеканала "Россия-24".

"Что касается решения этой проблемы, то мы ставили этот вопрос перед губернатором Шпицбергена на совещании 18 мая. Руководство треста "Арктикуголь" написало обращение 25 мая губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов. И российское посольство сопроводило это письмо в министерство иностранных дел Норвегии со своей нотой, где просит министерство иностранных дел предоставить такое исключение. Сейчас вопрос находится на рассмотрении норвежского МИД. И мы надеемся на позитивное решение именно в гуманитарных целях для обеспечения стабильной ситуации в российских поселках", - сказал он.

Как писала "Страна", 18 июня Литва прекратила транзит подсанкционных грузов в Калининград. Запрет касается длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.

В ответ на это Россия пригрозила Евросоюзу разблокировать транзит в Калининград "любыми способами".