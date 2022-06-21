Госдеп официально подтвердил гибель Стивена Забельски в Украине. Это второй официально подтвержденный случай гибели граждан США в войне.

Стивен Забельски из Эрнандо, штат Флорида. Он погиб в бою 15 мая, ему было 52 года. У Забельского остались жена, пятеро приемных детей.

Государственный департамент также повторил предупреждения, в которых советовал гражданам США не ездить в Украину на фоне вторжения России, которое началось 24 февраля. В нем говорилось, что все граждане США, которые все еще находятся в Украине, должны немедленно покинуть страну, передает NBC.

В июне еще один американский доброволец рассказал, что "потерял много хороших людей" на войне.

Напомним, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.