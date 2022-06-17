Американский президент Джо Байден призвал граждан США не ездить в Украину для участия в боевых действиях.

Об этом Джо Байден заявил во время выступления в Белом доме.

Байден сказал, что имеет информацию о том, что трое добровольцев из США пропали в Украине, но, по его словам, на данный момент их место нахождения неизвестно.

"Мы не знаем, где они находятся", - заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов во время краткой беседы перед отправкой в штат Делавэр.

Напомним, 15 июня стало известно об исчезновении в Харьковской области двух американских добровольцев из Алабамы – 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна.

Ранее мы публиковали фото двух взятых в плен россиянами американских добровольцев.

Также "Страна" сообщала, что в Госдепе США заявили об исчезновении третьего американского добровольца в Украине.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.