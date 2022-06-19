Американский доброволец Джеймс Васкез, который воюет за Украину, опубликовал видео с раненым военным в Северодонецке.

"Ещё один из моих людей тяжело раненный. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться как можно скорее", - пишет он.

На видео видно, как везут раненого бойца на носилках. Судя по видео, у него несколько осколочных ранений.

Ранее "Страна" писала, что, по словам Давида Арахамии, ежедневно на Донбассе на востоке Украины гибнут или получают ранения до 1000 украинских солдат. Из них в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.

Также мы рассказывали, что Министерство обороны Украины впервые озвучило цифры потерь ВСУ в технике за время войны. Украина в боях потеряла до 50% военной техники в некоторых подразделениях. Это около 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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