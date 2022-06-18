Российские войска за последние 48 часов, вероятно, возобновили свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить район вокруг Северодонецка с севера.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

Также сообщается, что с 14 июня официальные лица России и оккупанты заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

"Россия имеет прецедент как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использование односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров как механизм для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", - отмечается в заявлении.

Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватово, вглубь оккупированной Россией территории.

"Если мирные жители, попавшие в ловушку, не примут предложение выйти через коридор, россияне, скорее всего, используют это как оправдание, почему они почти не делают разницы между ними и какими-либо украинскими военными целями в этом районе", - отмечается в сводке.

Напомним, война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.