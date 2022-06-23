Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну прибыли ракетные комплексы HIMARS. Об этом он написал в Тwitter.

"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему коллеге и другу Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последнее для некоторых из них", - говорится в сообщении.

Напомним, HIMARS - это самые современные американские мобильные установки реактивных систем залпового огня с высокоточными боеприпасами, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.

Ранее заявлялось, что первые четыре установки РСЗО HIMARS, поставки которых были согласованы еще ранее, будут доставлены в Украину до конца июня.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.