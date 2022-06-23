Генштаб ВСУ сегодня подтвердил захват противником Рай-Александровки и Лоскутовки на юг от Лисичанска.

А позавчера ВСУ заявили о потере Тошковки, Мирной Долины и Подлесного в том же районе.

То есть противник полностью перерезал связь украинской группировки в Горском и Золотом с Лисичанском.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал эти события:

"Правда, у этого "мешка" есть узкое "горло" - между Врубовкой и Рай-Александровкой - там нет дорог и сел. И, теоретически, мелкими группами по пересечённой местности под огнём противника там ещё можно выбраться.

Но там же, на входе и выходе из котла, идут бои за Волчеяровку и Новоивановку. Если их захватят, то и через "горло" выйти уже не получится.

В СМИ, однако, проходила информация, что украинские части из котла уже якобы вывели. Но она не подтверждается сводками Генштаба ВСУ, где пишут об атаках противника на Золотое и Горское. То есть, исходя из этого можно сделать вывод, что ВСУ там остались.

В тоже время российские СМИ пишут о том, что армия РФ взяла Горское и Золотое (что может свидетельствовать о том, что украинские войска оттуда накануне ушли), но никаких подтверждений этому пока нет.

Каким образом будет ситуация решаться? Арестович вчера заявил, Арестович считает, что россияне пытаются окружить Золотое и Горское в Луганской области. Будем следить за развитием событий", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.