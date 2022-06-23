Губернатор Луганской области Сергей Гайдай, подтверждая информацию Генштаба, заявил, что Россия захватила еще два населенных пункта к югу от Лисичанска - Лоскутовку и Рай-Александровку.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

В Лисичанске и Северодонецке ситуация "крайне тяжелая", заявил он.

Гайдай добавил, что трасса Бахмут-Лисичанск уже непроездная.

При этом он заявил, что эвакуация и доставка гуманитарных грузов в Лисичанск продолжается, а войска "продолжают сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино", и "отбивают атаки на Золотое и Волчеяровку".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.