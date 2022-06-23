Россияне захватили еще два населенных пункта к югу от Лисичанска - Гайдай
Губернатор Луганской области Сергей Гайдай, подтверждая информацию Генштаба, заявил, что Россия захватила еще два населенных пункта к югу от Лисичанска - Лоскутовку и Рай-Александровку.
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
В Лисичанске и Северодонецке ситуация "крайне тяжелая", заявил он.
Гайдай добавил, что трасса Бахмут-Лисичанск уже непроездная.
При этом он заявил, что эвакуация и доставка гуманитарных грузов в Лисичанск продолжается, а войска "продолжают сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино", и "отбивают атаки на Золотое и Волчеяровку".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.