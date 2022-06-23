Утром в четверг, 23 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что на Изюмско-Славянское направление россияне перебросили ТОС - тяжелые огнеметные системы.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По информации ВСУ, в Гомельской области Беларуси начались учения по мобилизации. Их проводят вместе с Россией. А в районе деревни Теткино Курской области противник усовершенствует оборонные позиции. Отметим, что губернатор региона не раз заявлял о том, что Теткино обстреливается.

Генштаб ВСУ сообщил, что к югу от Лисичанска противник овладел Рай-Александровкой и Лоскутовкой. Об их потере в СМИ заявлялось еще вчера, теперь информация подтвердилась официально. Отметим, захват Рай-Александровки означает замыкание кольца вокруг украинских войск в Горском и Золотом.

Золотое, по данным Генштаба, штурмуется. Также идет атака на Волчеяровку в южных предместьях Лисичанска (недалеко от трассы Лисичанск-Бахмут). Штурмуется и Сиротино - южный пригород Северодонецка.

Сообщается, что противник штурмует господствующие высоты в Берестовом, которое позволяет контролировать трассу из Лисичанска в Бахмут. В этот район перебросили новую батальонно-тактическую группу.

В Херсонской области ВСУ ждут штурма от Киселевки на Посад-Покровское - то есть, в сторону Николаева.

В Черноморской акватории вблизи украинских границ - пять носителей "Калибров" с суммарным залпом в 40 ракет, сообщил Генштаб ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы подробно рассказывали о событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.