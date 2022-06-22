Сегодня вечером украинские соцсети заполнили однотипные сообщения о том, что украинские войска зашли в Херсон и уже заняли четыре улицы. Их постили как обычные и малоизвестные люди, так и бывшие народные депутаты.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на прямой вопрос в интервью с Марком Фейгиным, правда ли это, ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Официальной информации о том, что ВСУ зашли в город, украинское командование не давало.

"Страна" поговорила с жителями Херсона. Они заявляют, что украинских войск в городе не видели и боев в городе нет.

Бойцы ВСУ, которые воюют на херсонском направлении, также рассказали "Стране", что ничего не слышали о заходе украинских войск в Херсон, и восприняли эту информацию крайне скептически.

В соцсетях уже появились предположения, что слухи о вхождении в Херсон могли специально забросить россияне для дискредитации украинских СМИ, дабы уличить их в фейке.

Вероятно, утром будет больше информации на этот счет.

Между тем в оккупированном городе неспокойно: на днях там расстреляли из автомата в ресторане троих российских военных.

Ранее "Страна" рассказывала по проблемах в Херсоне с мобильной связью.