Утром в среду, 22 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Северодонецком противник пытается блокировать ВСУ в населенных пунктах Боровское и Вороново, боевые действия там идут сейчас.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, на юго-западе от Золотого ВСУ остановили наступление в направлении Молодежное – Катериновка. Враг отошел.

Кроме того, противник безуспешно штурмовал в направлении Углегорской ТЭС по линии Мироновка - Семигорье.

Под Херсоном россияне нанесли удар по Киселевке, сообщает Генштаб. Арестович вчера заявил, что этот населенный пункт "числится" за ВСУ, которые продвинулись вперед на данном участке.

На Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск, сообщает Генштаб. Россияне проводили интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.