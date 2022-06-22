80% Херсонской области остается без мобильной связи. Покрытие есть только на 20% территории региона.

Об этом сообщили представители российского мобильного оператора "На связи", который начал работу на оккупированных РФ территориях, пишут российские СМИ.

По данным российского оператора, восстановить покрытие планируют до конца июля. Для этого нужно отремонтировать ранее действовавшие мобильные вышки.

Ранее сообщалось, что "ЛДНР" переводят на российскую мобильную связь и стандарты цифровизиции РФ.

Вместе с тем, мы писали, что 3 июня в оккупированной Херсонской области восстановили работу украинских мобильных операторов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.