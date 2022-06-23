В течение прошлых суток ВСУ уничтожили на острове Змеиный в Черном море еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Юг".

"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

В целом за сутки ВСУ на юге вывели из строя самоходную гаубицу "Мста-С", зенитную установку, несколько единиц автомобильной техники. Также в результате точных ударов поражены два склада боеприпасов в Херсонской области. Ликвидировано 20 российских солдат и офицеров.

Напомним, в течение позапрошлых суток ВСУ поразили российский ЗРК "Панцирь-С1" и другую технику на острове Змеиный.

Также мы писали о том, что Planet Labs опубликовал спутниковые фото последствий обстрела Змеиного, на которых видна выжженная земля.

Кроме того, сообщалось, что советник главы Офиса президента Арестович заявил, что россияне обстреляли Харьков и Одессу в ответ на украинскую атаку Змеиного.