В результате удара по захваченному россиянами острову Змеиный ВСУ поразили размещенную на нем технику противника.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

"В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику. Окончательные результаты уточняются", - говорится в сообщении.

Также в командовании рассказали, что всего за сутки ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями ВСУ было выполнено 150 огневых задач, авиацией нанесено ударов по противнику.

Подтвержденные вражеские потери составляют 49 человек личного состава, 2 самоходных гаубицы "Мста-С", тягач, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, 5 единиц бронированной и автомобильной техники.

Напомним, ранее Planet Labs опубликовал спутниковые фото последствий обстрела Змеиного, на которых видна выжженная земля.

Также мы писали о том, что Арестович рассказал о недавнем ударе по российскому буксиру "Спасатель Василий Бех" возле Змеиного.