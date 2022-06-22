Спутниковые снимки Planet Labs, на которых демонстрируются результаты вчерашнего обстрела острова Змеиный украинской армией.

На снимках видны выжженные области, которые трактуются как следы украинской атаки.

Как писала "Страна", советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне обстреляли Харьков и Одессу в ответ на украинскую атаку Змеиного.

"Мы вчера ударили по... мы не били, так получилось - по Змеиному. И есть ответ - Одесса, Николаев, Харьков", - сказал советник Ермака, который раньше ждал удара по центрам принятия решений в Киеве после атаки газовых вышек в Черном море.

Напомним, вчерашний удар по Змеиному сегодня подтверждали в оперативном командовании "Юг" после того, как об этой атаке рассказали власти РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.