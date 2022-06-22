В ТикТоке опубликовано видео бойца ВСУ, который после 4 месяцев войны вернулся с фронта на операцию в Киев. Он описал дорожный конфликт в столице, в ходе которого от него стали требовать говорить на украинском.

"Вот проблема, которая уже есть. Одни "патриоты" рассказывают, на каком мне говорить языке, другие настоящие патриоты, которые воюют, которые озлобленные, потому что потеряли товарищей, могли отдать свою жизнь, а потом им рассказывают, на каком языке любить страну. Вот современная проблема", - сказал он.

Позже он выложил видео, в котором заявил, что люди, обостряющие языковую проблему устраивают раздор в стране, что недопустимо в нынешних условиях. "Я 4 месяца провел на войне, и какая-то мразь будет мне говорить почему я не разговариваю на украинском языке", - заявил он

Осторожно видео 18+ (нецензурная лексика):

Как писала "Страна", в Николаеве с 1 сентября запретят изучать русский язык в школах.

Также "Страна" писала, что с 16 июля все украинские сайты должны перейти на украинский язык.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.