В Раде предлагают отменить призыв для родственников погибших на войне солдат ВСУ
Депутатам предложат проголосовать за законопроект, отменяющий призыв для украинцев, чьи родственники погибли на войне.
Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая.
"Сейчас есть случаи, когда мобилизуют отца и сына, сыновей, погибает несколько членов семьи", - сообщила она.
Скриншот: Facebook/Марьяна Безуглая
Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.