В Украине набирают популярность паблики, где сообщают адреса, по которым вручают повестки на улице. Пользователи делятся информацией о том, где появляются патрули и "обилечивают" проходящих мужчин.

Телеграм-каналы о повестках есть уже во многих городах, но больше всего подписчиков набирается в Харькове (16 тысяч за пять дней с момента создания канала) и Ужгороде (почти 14 тысяч участников за десять дней).

В Харькове, судя по паблику "Вручают повестки", их активно раздают в парках, у станций метро, супермаркетов и даже в ресторанах.

В Ужгороде людей останавливают на мостах, у школ, в скверах и у магазинов. Сообщается, что если нет паспорта, берут данные из "Дии" на телефоне.

Работают и мобильные команды, которые могут ехать мимо, остановиться и вручить повестку.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.