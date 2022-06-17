В Ирпене Киевской области будут вручать повестки в армию нарушителям комендантского часа и предпринимателям, торгующих спиртным в неразрешенное время.

Об сообщил мэр города Александр Маркушин в эфире телемарафона.

Ранее мы писали, что в Киевской области действуют диверсионно-разведывательные группы, поэтому правоохранители будут тщательнее проверять всех граждан, которые находятся на улице без спецпропусков во время действия комендантского часа.

Кроме этого, в Киеве также усилят контроль за соблюдением комендантского часа, в частности, проверят работу ночных клубов и ресторанов, работа которых во время комендантского часа запрещена. Вероятно, местные власти подозревают, что ночные клубы в городе работают несмотря на запрет. Так что теперь их ждут рейды с проверками.

Напомним, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.