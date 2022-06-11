Запорожская Областная военная администрации ввела длинный комендантский час на территории оккупированных районов области. А именно - Бердянского, Мелитопольского, Васильевского и Пологовского.

Жителям этих территорий запрещено будет появляться на улице с 22 часов субботы и по 5 утра понедельника. Отметим, что бердянский и Мелитопольский районы находятся в тылу российских войск.

Скриншот: Telegram/Запорізька обласна військова адміністрація

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.