В Черниговской области изменят время комендантского часа. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Увеличивается продолжительность световых суток, соответственно сегодня мы примем решение и снизим продолжительность комендантского часа. Комендантский час будет длиться с 23:00 до 4:00. Это позволит упростить перемещение в городе и, соответственно, жители могут больше находиться на улицах и решать больше дел", - заявил губернатор.

Напомним, с начала мая комендантский час в Чернигове длился с 22:00 до 5:00. А до этого - с 21:00 до 5:00.

Как сообщалось, накануне войска России обстреляли Сумскую и Черниговскую области из минометов.

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