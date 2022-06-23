Президент Владимир Зеленский в День памяти и скорби, который отмечается в день нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года, сравнил ту войну и нынешнюю в Украине.

В своем традиционном вечернем видеообращении он сказал, что тогда с начала войны до победы прошло 1418 дней, а в этот раз мы должны пройти этот путь быстрее.

Также он рассказал, что провел телефонные переговоры с лидерами 11 стран Европы касательно получения Украиной статуса кандидата в ЕС: Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы и Литвы.

"Готовимся к историческому решению Евросовета. До него остались считанные часы", - говорит Зеленский.

Касательно ситуации на фронте, то за прошедшие сутки оккупанты ударили по Николаеву, по Харьковской области, обстрелы Черниговской и Сумской областей, Донбасса.

"Они хотят уничтожить весь Донбасс как Мариуполь", - заявил Зеленский.

Ранее в Париже сообщили о согласии всех стран ЕС дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.