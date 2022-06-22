Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицает обвинения руководства Грузии, что он уговаривал Европу и США не давать Тбилиси статус кандидата в ЕС. Хотя и подтверждает, что тему евроинтеграции Грузии в США все-таки поднимал.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

В тоже время он подтвердил, что, будучи в США, резко критиковал реального правителя Грузии Иванишвили.

"Во-первых, в Европе я не был. Во-вторых, в США я конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию, что господин Иванишвили (экс-премьер-министр и предприниматель Бидзина Иванишвили - Ред.), являясь олигархом пророссийского клана, у которого есть марионеточное правительство, подставляет грузинский народ, который хочет в Европу. Не обращайте, пожалуйста, внимание на фейки премьер-министра, который распространяет недостоверную информацию по заказу олигарха", - сказал нардеп.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии отказали.

Напомним, что также Украина обвинила Грузию в оказании России помощи для обхода санкций.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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